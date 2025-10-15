El Hospital Juan Ramón Jiménez organiza una mesa de visibilización de la muerte gestacional, perinatal y neonatal

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, en colaboración con Matrioskas, Asociación Andaluza de apoyo al duelo perinatal, ha organizado una mesa dedicada a la visibilización de la muerte gestacional, perinatal y neonatal. La iniciativa tuvo lugar con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre estas pérdidas, que se conmemora cada 15 de octubre.

Durante la jornada, madres que han pasado por las unidades del hospital compartieron sus experiencias personales, subrayando la importancia del apoyo emocional y profesional durante el proceso de duelo. Además, se presentó un libro con testimonios de profesionales que acompañan a las familias en estas situaciones.

Desde la unidad de Enfermería del hospital destacaron que la actividad busca dar reconocimiento y visibilidad a cada pérdida, promoviendo un acompañamiento humano y respetuoso para todas las familias afectadas.

El evento forma parte del compromiso del Hospital Juan Ramón Jiménez con la humanización de los cuidados y la atención integral de pacientes y familiares en situaciones de pérdida perinatal y neonatal.