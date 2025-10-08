El Hospital Juan Ramón Jiménez condena la agresión sufrida por un médico y activa el protocolo del SAS

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha condenado de forma rotunda la agresión sufrida por uno de sus médicos durante el ejercicio de su labor profesional. El centro ha expresado su total rechazo ante cualquier acto de violencia física o verbal contra los profesionales sanitarios, quienes “están al frente de la salud de todos, siempre comprometidos con el bienestar de la ciudadanía”.

Tras el incidente, el hospital ha activado el protocolo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) frente a agresiones, ofreciendo apoyo psicológico y jurídico al profesional afectado, y reafirmando su compromiso con la seguridad y el respeto en el entorno sanitario.

Desde la dirección del centro se ha lanzado un mensaje claro: “No podemos tolerar bajo ningún concepto que nadie sea agredido mientras realiza su trabajo”. Asimismo, se ha hecho un llamamiento al respeto mutuo y a la confianza en los equipos sanitarios, recordando que agredir a un profesional sanitario es un delito, con sentencias judiciales que así lo avalan.

El Hospital Juan Ramón Jiménez ha reiterado su agradecimiento a todos los profesionales que cada día atienden a la población con entrega y vocación de servicio, e invita a la ciudadanía a mantener un clima de respeto y colaboraciónen los servicios de salud, “porque nuestros profesionales están aquí para cuidarte”.