El Hospital Infanta Elena celebra su I Jornada de Seguridad del Paciente para reforzar la calidad asistencial

El Hospital Infanta Elena de Huelva ha celebrado su I Jornada de Seguridad del Paciente, un encuentro pionero centrado en la prevención de infecciones y la mejora de los cuidados con el objetivo de reforzar la seguridad y la calidad de la atención sanitaria.

La cita reunió a profesionales de distintos ámbitos, desde el propio hospital hasta centros de atención primaria, residencias y entidades privadas, que compartieron conocimientos, experiencias y estrategias para seguir avanzando en la protección de los pacientes.

Durante la jornada se abordaron temas clave como la higiene de manos, el uso responsable de antibióticos, el mantenimiento de equipos o la coordinación entre niveles asistenciales, todos ellos pilares fundamentales para reducir riesgos y garantizar una atención segura.

Desde la organización, impulsada por las Unidades de Medicina Preventiva y Formación Continuada, se subrayó que la seguridad del paciente “empieza en cada gesto, en cada fase de la atención y en la actitud de todo el equipo sanitario”.

Con este encuentro, el Infanta Elena reafirma su compromiso con una asistencia más segura, eficiente y humana, apostando por la formación y la mejora continua como base de su labor diaria.