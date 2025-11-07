Homenaje a Francisco Nocete Calvo, referente de la Prehistoria, este lunes en la UHU

a Universidad de Huelva rendirá homenaje este lunes a Francisco Nocete Calvo, catedrático de Prehistoria fallecido el 12 de septiembre de 2024 en Madrid tras una breve enfermedad.

La ceremonia tendrá lugar a las 10:45 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Humanidades y servirá para recordar una trayectoria comprometida con la investigación, la docencia y la transformación del conocimiento sobre nuestra Prehistoria.

Nocete Calvo, nacido en Fuente-Tójar (Córdoba) en 1960, fue catedrático en la UHU y director del Grupo de Investigación MIDAS III Milenio (HUM-610), desde donde lideró proyectos pioneros en arqueometalurgia y relaciones sociales en la Prehistoria del suroeste peninsular.

La comunidad universitaria subraya que su legado sigue inspirando “a quienes creemos en una universidad comprometida con el conocimiento y las personas”.

El acto servirá para que compañeros, alumnos y amigos puedan expresar su gratitud a un maestro que dejó huella en decenas de tesis, publicaciones y proyectos de investigación, y que contribuyó a difundir el conocimiento del pasado de Andalucía más allá de las aulas.