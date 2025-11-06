La comunidad educativa del CEIP Prácticas se concentra en repulsa por la agresión a una maestra

La comunidad educativa del CEIP Prácticas de Huelva se concentró este jueves a las puertas del centro para expresar su más enérgica condena y repulsa ante la agresión sufrida por una maestra durante la jornada escolar del pasado miércoles.

Según explicó la dirección del colegio en un manifiesto, una familiar de una alumna accedió al interior del centro y agredió verbal y físicamente a la docente, en presencia de otros profesores y, de forma especialmente grave, delante del alumnado.

Durante la concentración, el profesorado y las familias mostraron su solidaridad con la maestra agredida y su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia. “Estos hechos no solo son intolerables, sino que suponen un ataque directo al clima de convivencia, a la seguridad y a los valores que sustentan nuestra comunidad educativa”, señalaron en el comunicado leído por el equipo docente.

El colegio recordó que este episodio no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de faltas de respeto y presiones que el profesorado viene sufriendo en los últimos cursos. “El daño psicológico que provocan estas actitudes es enorme y afecta a la salud emocional del profesorado”, añadieron.

La comunidad educativa insistió en que el CEIP Prácticas es un centro que promueve la paz, el diálogo y la resolución de conflictos sin violencia, y reclamó medidas para garantizar la seguridad del profesorado y del alumnado.

El acto concluyó con un minuto de silencio y un aplauso de apoyo a la maestra agredida, a quien sus compañeros transmitieron su “cariño, solidaridad y admiración por su fortaleza y compromiso con la educación”.