La Hermandad del Rocío de Huelva presenta el programa y cartel de la Misión Jubilar «Un Camino de Esperanza»

La Real, Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, junto con la Delegación Diocesana para el Año Jubilar 2025, preparan un evento de gran relevancia para la ciudad con la presentación del programa y cartel de la Misión Jubilar «Un Camino de Esperanza». Esta presentación, que tendrá lugar el miércoles 13 de agosto a las 12:00 horas, dará a conocer a la sociedad onubense todos los detalles de esta singular iniciativa.

El cartel anunciador, obra del artista onubense y hermano de la corporación Chema Riquelme, refleja la esencia de una Misión Jubilar que, enmarcada en la celebración del Jubileo y el 75º Aniversario del Dogma Asuncionista, llevará al Simpecado de la Hermandad del Rocío de Huelva a recorrer el contorno de la ciudad desde el 7 de septiembre hasta el 1 de noviembre.

Durante este periodo, el Simpecado visitará cerca de 30 barrios y numerosas parroquias, permaneciendo varios días en algunas de ellas, y culminando su recorrido con una Solemne Pontifical presidida por el Obispo de Huelva.

En el acto de presentación se detallarán los itinerarios, fechas y horarios de los traslados, las sedes donde estará el Simpecado y los actos religiosos y sociales que tendrán lugar en cada parada. Se anticipan imágenes históricas en puntos emblemáticos de la ciudad, así como la puesta en valor de la labor social que fundamenta esta Misión.

La Hermandad hace un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía para vivir este «Camino de Esperanza» que simboliza no solo un recorrido espiritual, sino también un compromiso con la comunidad y un reflejo de la identidad de Huelva.