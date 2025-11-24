La Hermandad del Rocío de Huelva invita a los más pequeños a crear su felicitación oficial de Navidad 2025
El concurso, dirigido a niños de 6 a 12 años, seleccionará el dibujo que se convertirá en la postal navideña de la corporación onubense
La Hermandad del Rocío de Huelva ha abierto el plazo para participar en el concurso infantil que elegirá la felicitación oficial de la Navidad 2025. Una iniciativa que busca implicar a los más pequeños en la vida de la corporación y dar protagonismo a su creatividad, siempre en torno a una temática navideña y rociera.
El certamen está dirigido a niños que cursen Educación Primaria, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. La técnica del dibujo será completamente libre, pero deberá mantener relación con la Navidad y con la Hermandad o el ámbito rociero en general. Las obras deberán presentarse en papel tamaño A4 y en sentido horizontal.
La fecha límite para entregar los trabajos será el 5 de diciembre de 2025 en la secretaría de la Hermandad del Rocío de Huelva. Para asegurar la objetividad del jurado, los dibujos no llevarán identificación. Al entregarlos, se numerarán y se adjuntará un sobre cerrado con el mismo número, en cuyo interior deberán figurar el nombre y apellidos del autor, la fecha de nacimiento y el teléfono de contacto del tutor responsable.
Una vez concluido el plazo, el jurado decidirá cuál será la obra ganadora. El menor premiado será avisado telefónicamente y la decisión se difundirá a través de los canales oficiales de la Hermandad. El dibujo seleccionado se convertirá en la felicitación navideña de la corporación y su autor recibirá un regalo aún por determinar.
La obra ganadora pasará también al archivo documental de la Hermandad, que queda autorizada para su difusión pública, comprometiéndose a citar siempre la autoría del dibujo. Desde la Junta de Gobierno se anima a todos los niños a participar y a compartir su visión más navideña y rociera en esta edición especial.