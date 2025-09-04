La Hermandad del Rocío de Huelva invita a engalanar balcones y ventanas en la Misión Jubilar “Un Camino de Esperanza”

Dos celebraciones especiales marcan el año 2025 para la Hermandad del Rocío de Huelva: la conmemoración del Año Santo Jubilar y el 75º aniversario de la proclamación del Dogma Asuncionista. Con motivo de estos hitos, la filial rociera ha organizado la Misión Jubilar “Un Camino de Esperanza”, que recorrerá de manera extraordinaria casi todos los barrios de la ciudad entre el 7 de septiembre y el 1 de noviembre.

Para acompañar este recorrido, la Hermandad del Rocío de Huelva, junto a la Diócesis, invita a todos los hermanos y vecinos a decorar sus balcones y ventanas al paso del Simpecado, llenando las calles de alegría, color y esperanza.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, la Diputación de Huelva, así como de las fundaciones Caja Rural del Sur, Cajasol y “la Caixa”.

Los organizadores esperan que la participación de la ciudadanía transforme cada balcón decorado en un símbolo de fe y devoción, haciendo del recorrido del Simpecado un verdadero Camino de Esperanza para toda la ciudad.