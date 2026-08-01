La Hermandad de la Fe gana el Concurso de Decoración de Casetas de las Colombinas 2026

La caseta de la Hermandad de la Fe ha sido la ganadora del Concurso de Decoración de Casetas de las Fiestas Colombinas 2026, un certamen organizado por el Ayuntamiento de Huelva que reconoce cada año el esfuerzo, la creatividad y la originalidad de las entidades participantes para embellecer el recinto colombino.

El primer premio, dotado con 1.000 euros, ha recaído en la Hermandad de la Fe, mientras que la Hermandad de las Tres Caídas ha obtenido el segundo premio, valorado en 500 euros. Ambos galardones han sido aportados por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, municipio protagonista de esta edición de las Colombinas.

La entrega de premios ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

Durante el acto, Pilar Miranda felicitó a los premiados y destacó “el nivel de excelencia que cada año alcanzan las casetas”, asegurando que este concurso contribuye a consolidar las Colombinas “como un referente cultural, turístico y popular, además de embellecer el recinto festivo”.

Un homenaje al Plus Ultra

Según el acta del jurado, la caseta de la Hermandad de la Fe ha sido distinguida por integrar de forma armoniosa los elementos sacramentales propios de la corporación con motivos inspirados en la gesta histórica del vuelo transatlántico del Plus Ultra.

El jurado ha valorado especialmente la originalidad de la propuesta, el trabajo artesanal realizado, la representación de la identidad colombina, la iluminación, el alto grado de innovación y el cuidado de todos los detalles.

Por su parte, la Hermandad de las Tres Caídas ha recibido el segundo premio por la calidad de sus acabados y por crear un espacio que combina referencias al Plus Ultra con la identidad de la propia hermandad y el espíritu de las Fiestas Colombinas.

Once casetas participantes

El jurado ha estado integrado por Miguel Ángel Lagares y Montserrat Márquez, de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, junto a Manuel García Domínguez y Lorenzo Gento Atahona, técnicos de Turismo del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

En esta edición han participado un total de once casetas, cuya implicación ha sido reconocida por el Ayuntamiento de Huelva por contribuir a enriquecer la imagen del recinto y reforzar el carácter tradicional y festivo de las Colombinas.