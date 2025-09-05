La Hermandad de la Cinta distingue al Puerto de Huelva como Hermano Mayor Honorario

El Santuario de la Cinta ha acogido este viernes un acto cargado de simbolismo y solemnidad, en el que la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, Patrona y Alcaldesa Perpetua de Huelva, ha nombrado al Puerto de Huelva Hermano Mayor Honorario.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, recogió la medalla acreditativa de manos del hermano mayor, Esteban Brito, en un gesto que pone de relieve la estrecha relación entre la institución portuaria y la devoción mariana que acompaña a la ciudad desde hace siglos. Como muestra de esa unión, el Puerto entregó también su máxima distinción a la Virgen de la Cinta, junto a una ofrenda floral.

El acto contó con una amplia representación institucional, entre ellos el diputado provincial José Carlos Roda Oliveira; Felipe Arias, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva; Jaime Pérez, delegado territorial de Fomento; Eugenio Toro, presidente de la Real Sociedad Colombina; y Alejandro García de Polavieja Ferre, comandante naval de Huelva. Todos ellos quisieron arropar tanto a la Hermandad como al Puerto en una jornada considerada histórica para la religiosidad y la vida social onubense.

Con este nombramiento, se refuerza una conexión centenaria entre la Hermandad y el Puerto, guardianes de una tradición marinera que encuentra en la Virgen de la Cinta su principal símbolo de protección y fe compartida por generaciones de onubenses.