La Hermandad de la Buena Muerte lleva la ilusión de los Reyes Magos a los niños hospitalizados en el Juan Ramón Jiménez

La Hermandad de la Buena Muerte de Ayamonte, acompañada de sus pajes reales, ha protagonizado un emotivo gesto solidario al desplazarse hasta el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez para llevar ilusión y alegría a los niños y niñas ingresados en el área de Pediatría.

Durante la visita, los pequeños recibieron obsequios cargados de cariño, en un adelanto de la magia que traerán Reyes Magos de Oriente los próximos días 5 y 6 de enero. Por unos instantes, las habitaciones se llenaron de sorpresa, sonrisas y emoción, transformando el ambiente hospitalario en una jornada muy especial para los menores y sus familias.

La presencia de los pajes reales permitió que, por un ratito, las miradas se iluminaran, las manos se llenaran de regalos y el hospital se impregnara de un clima de cercanía y esperanza, recordando que la magia de estas fechas también llega a quienes pasan la Navidad ingresados.

Desde el centro hospitalario se ha agradecido este gesto tan especial, destacando el valor de iniciativas solidarias como esta, que contribuyen a humanizar la atención sanitaria y a recordar que, especialmente en estos días, la ilusión también cura.