El Heraldo Real recibirá mañana las llaves de la ciudad en el Gran Teatro

La magia de la víspera de Reyes se mantiene en Huelva pese a las previsiones de lluvia. Mañana 3 de enero, el Heraldo Real recibirá oficialmente las llaves de la ciudad en una audiencia pública en el Gran Teatro de Huelva», en un acto abierto al público hasta completar aforo.

La suspensión del tradicional desfile por las calles ha llevado al Ayuntamiento a reorganizar el programa, apostando por un formato que garantice la participación ciudadana y conserve la solemnidad del momento. Será la alcaldesa, Pilar Miranda, quien haga entrega simbólica de las llaves de la ciudad al emisario de Sus Majestades, abriendo así las puertas de Huelva a la llegada de los Reyes Magos.

El acto estará amenizado por la Banda de la Santa Cruz y el coro de la Hermandad de Emigrantes, y contará con un cortejo que, a pie y sin animales, se concentrará previamente en la Plaza Coto Mora para acceder al teatro. Sobre el escenario, la Corporación municipal dará la bienvenida oficial al Heraldo Real en uno de los momentos más esperados por los más pequeños.

Aunque el séquito completo del Heraldo, con jinetes y beduinos, no podrá verse hasta la Cabalgata del próximo 5 de enero, mañana se producirá el estreno de su nuevo uniforme de alto mando de capitanía árabe, con una llamativa capa y turbante ornamentados con joyas y plumas.

Además, en el vestíbulo del Gran Teatro se instalará el gran buzón con ruedas aportado por la Hermandad de la Victoria, para que los niños y niñas puedan depositar sus cartas y asegurarse de que sus deseos llegan a tiempo a Oriente.