Hallados en el Cabezo de San Pedro los primeros restos conocidos del castillo medieval de Huelva

Los trabajos de consolidación que el Ayuntamiento de Huelva ejecuta en las laderas del Cabezo de San Pedro han sacado a la luz los primeros restos arqueológicos conocidos del castillo medieval de la ciudad. Hasta ahora, la existencia de esta fortaleza —que dominó el paisaje urbano durante la Edad Media y permaneció en pie hasta bien entrado el siglo XVIII— solo estaba documentada en fuentes bibliográficas y en el propio escudo municipal, pero no se conservaban vestigios visibles.

La intervención, presupuestada en 268.000 euros y destinada a garantizar la estabilidad de los taludes dañados por un corrimiento de tierras ocurrido hace un año, se desarrolla en el sector oriental del cabezo, junto al colegio San Vicente de Paúl. Ha sido en esta zona donde un equipo de arqueólogos ha identificado los cimientos de una de las torres del castillo, así como restos de lo que debió ser un tramo de la muralla, elementos que ya están siendo catalogados, asegurados y documentados de cara a futuras actuaciones de mayor alcance.

El hallazgo marca un hito para la arqueología onubense al constituir la primera evidencia material de la fortaleza que perteneció a la Casa de Medina Sidonia y fue residencia de los Condes de Niebla. Sus restos se dieron por perdidos tras siglos de abandono, expolio, reutilización de materiales y transformaciones urbanas que afectaron al cabezo.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que ha visitado la zona acompañada de miembros de su equipo de Gobierno, calificó el descubrimiento como “un momento histórico”, subrayando que por primera vez la ciudad cuenta con pruebas físicas del castillo. Recordó además el valor patrimonial del Cabezo de San Pedro, donde también es visible un tramo de muro fenicio, y señaló que el enclave podría albergar vestigios de distintas civilizaciones, dada su antigüedad y posición estratégica “en el corazón de la ciudad más antigua de Occidente”.

Miranda reafirmó el compromiso municipal con la preservación del patrimonio arqueológico, citando actuaciones recientes como la puesta en valor de los restos aparecidos en la Plaza de San Pedro, la operación para expropiar el Cabezo de la Joya para transformarlo en un parque arqueológico o la recuperación de edificios históricos como el Banco de España, la antigua estación de Renfe o el edificio de Hacienda, bajo el que se conservan restos del puerto tartésico.

En paralelo, el Ayuntamiento mantiene conversaciones con la familia propietaria del Cabezo de San Pedro para su adquisición, con el objetivo de realizar intervenciones arqueológicas y de conservación que permitan, en un futuro, abrir el espacio a la ciudadanía. Este propósito se alinea con el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, que se llevará a pleno el próximo 22 de diciembre e incluye la protección integral del sistema de cabezos de la ciudad como patrimonio natural, paisajístico y arqueológico, impidiendo su transformación urbanística y reforzando la conservación de estos enclaves únicos.