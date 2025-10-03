La Guardia Civil invita a los onubenses a conocer el buque oceánico “Duque de Ahumada”

El Puerto de Huelva será el escenario de una cita especial con la llegada del buque oceánico “Duque de Ahumada”, la nueva joya del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Para acercar su labor a la ciudadanía, se han organizado dos jornadas de Puertas Abiertas los próximos 7 y 8 de octubre en el Muelle Levante Sur (Terminal de Pasajeros).

El día 7, la visita estará abierta al público general de 17:00 a 19:30 horas, con acceso al buque y a los stands de diferentes especialidades de la Guardia Civil en la provincia. Además, se celebrarán exhibiciones dinámicas: a las 17:30 horas del Servicio Cinológico y a las 18:30 horas de defensa personal a cargo de la USECIC.

El día 8 será el turno de los escolares, que podrán recorrer las instalaciones del buque y conocer de cerca el trabajo de unidades como el Subsector de Tráfico, SEPRONA, Policía Judicial, USECIC, PEGASO o el Servicio Marítimo Provincial. Durante la mañana, de 10:00 a 13:00 horas, se repetirán las exhibiciones del Servicio Cinológico (11:00) y de defensa personal (12:00). Asimismo, habrá un espacio informativo para quienes estén interesados en acceder al cuerpo.

El “Duque de Ahumada”, que sustituye al veterano “Río Miño”, se incorporará al Grupo Marítimo del Estrecho con base en Cádiz. Sus misiones se centrarán en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y la lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos, además de colaborar en operaciones internacionales de Frontex.

Se trata de un buque de última generación con cinco cubiertas, helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un vehículo submarino no tripulado capaz de operar a mil metros de profundidad. Con una autonomía superior a las 11.000 millas y capacidad para 44 tripulantes, está preparado para permanecer en el mar durante 30 días sin tocar puerto.

Desde la Guardia Civil se anima a todos los onubenses a participar en estas jornadas, una oportunidad única de conocer de primera mano el “Duque de Ahumada”, un hito tecnológico que refuerza las capacidades operativas en el ámbito marítimo y acerca a la ciudadanía la labor diaria del cuerpo.