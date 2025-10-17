La Guardia Civil de Huelva se refuerza con la incorporación de 66 nuevos agentes

Un total de 66 Guardias Civiles de diferentes escalas se incorporan a partir de hoy a sus diferentes unidades territoriales de seguridad ciudadana y otras especialidades de toda la provincia de Huelva.

Este aumento de efectivos responde a la necesidad de cubrir vacantes, optimizando de esta forma la operatividad y la respuesta de esta Institución ante las demandas de seguridad del ciudadano.

Presentación de los nuevos agentes en Huelva.

La presentación de los nuevos agentes tuvo lugar en el Salón de Actos de la Comandancia de Huelva, acto que fue presidido por el Coronel Jefe Julio Serrano Checa.

Durante su intervención, el oficial destacó la complejidad del servicio en la provincia, poniendo en valor las diferentes problemáticas de seguridad que se presentan en cada zona de Huelva, con el objetivo de que los agentes trabajen de forma efectiva para combatir estas actividades delictivas.