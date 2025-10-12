La Guardia Civil celebra en Huelva el Día de su Patrona con un emotivo acto en la Plaza de la Merced

La Guardia Civil ha conmemorado este domingo el Día de su Patrona, la Virgen del Pilar, con un solemne acto celebrado en la Plaza de la Merced de Huelva, que reunió a autoridades civiles y militares en un ambiente de respeto y emoción.

El evento, presidido por el coronel jefe de la Comandancia de Huelva, Julio Serrano, contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, además de representantes de las distintas administraciones e instituciones de la provincia.

Durante la ceremonia, que comenzó a las 11:30 horas, fueron condecorados cinco guardias civiles con la Cruz del Mérito Militar y doce con la Cruz del Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. También recibieron esta última distinción dos personas ajenas al cuerpo: el sargento del Control Costeiro de la GNR de Portugal y el jefe de la Policía Local de La Palma del Condado, en reconocimiento a su colaboración con la Benemérita.

El acto incluyó asimismo la entrega de Menciones Honoríficas al Ayuntamiento de Huelva y a la Universidad de Huelva por su apoyo institucional, así como una Alegoría a la Real Hermandad de Emigrantes del Rocío, tras el nombramiento de la Guardia Civil como Hermano de Honor. También se rindió homenaje a un guardia civil veterano por su trayectoria ejemplar.

Tras la entrega de distinciones, se celebró el homenaje a los caídos y un desfile militar que recorrió la plaza entre los aplausos del público asistente.

En su discurso, el coronel Serrano destacó que la Virgen del Pilar representa “firmeza y fortaleza inquebrantable, guía y sostén en los momentos difíciles”, subrayando que desde 1844 la Guardia Civil encuentra en ella “el espíritu de servicio y entrega que define su identidad”.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, resaltó “la cercanía y profesionalidad de la Guardia Civil en todos los rincones de la provincia”, destacando su papel esencial en la protección de la ciudadanía y en la promoción de la convivencia y la seguridad.