La Guardia Civil celebra hoy el Día del Pilar con un acto institucional en la Plaza de la Merced

La Guardia Civil conmemora este 12 de octubre el Día de su Patrona, la Virgen del Pilar, con un acto institucionalque se celebrará en la Plaza de la Merced, punto neurálgico del centro de Huelva.

La jornada arrancará a las 10:00 horas con una ceremonia religiosa en la Santa Catedral de la Merced, que servirá de antesala al acto central del día, previsto para las 11:30 horas. En él se llevará a cabo la entrega de condecoraciones y el homenaje a los guardias civiles caídos en acto de servicio, uno de los momentos más solemnes y emotivos de la celebración.

El evento estará presidido por el coronel jefe de la Comandancia de Huelva, Julio Serrano, acompañado por la subdelegada del Gobierno, María José Rico, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y diversas autoridades civiles y militares.

Como cierre, los asistentes podrán disfrutar de un desfile militar en la propia Plaza de la Merced, donde varias unidades de la Guardia Civil mostrarán su formación y disciplina en honor a la Patrona.

Desde la Comandancia de Huelva se ha invitado a la ciudadanía a participar y acompañar a la institución en este día especial, agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Huelva por hacer posible esta celebración en un enclave tan emblemático de la ciudad.