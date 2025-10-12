La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva cierra su décima edición con homenajes, doma vaquera y conciertos

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva pondrá este domingo 12 de octubre el broche de oro a su décima edición con una jornada repleta de actividades que combinan homenaje, tradición y espectáculo.

Durante todo el día, de 12.00 a 20.00 horas, continuará el Paseo de caballos y enganches por el recinto ferial, un clásico que marca el pulso de la feria.

A las 13.00 horas, la Caseta de la Asociación Huelva Ecuestre acogerá el acto de reconocimiento por el X Aniversario de la Feria, un homenaje al crecimiento y consolidación de este evento como referente del mundo del caballo en Andalucía.

La tarde traerá uno de los momentos más esperados: la Exhibición de doma vaquera, a las 17.00 horas, con la participación de jinetes de toda la provincia y los comentarios del experto José Antonio Madrigal “Macha”, que aportará su visión sobre cada ejercicio.

La música volverá a llenar la Caseta Municipal con las actuaciones de Calle Botica a las 18.00 horas y Nono Ortiz a las 23.00 horas, antes de que, a las 04.00 horas, se dé por concluida oficialmente la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2025.

Una despedida que pondrá fin a tres días de convivencia, cultura ecuestre y diversión en una cita que ya se ha consolidado como una de las más esperadas del calendario festivo onubense.