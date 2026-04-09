García-Margallo analiza en Huelva el nuevo orden global y su impacto en las empresas

El Club Cámara Huelva ha contado este miércoles con la participación del exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien ha ofrecido una conferencia bajo el título ‘Carnívoros y Herbívoros: un nuevo orden global’, en un encuentro patrocinado en exclusiva por el Ayuntamiento de Huelva.

La intervención del exdirigente ha permitido al tejido empresarial onubense conocer de primera mano las claves que están configurando el actual escenario internacional, marcado por tensiones geopolíticas, conflictos y cambios en el equilibrio de poder a nivel mundial.

Durante su exposición, García-Margallo ha explicado cómo las relaciones entre grandes potencias y la redefinición de alianzas están dando lugar a un nuevo contexto global que ha definido metafóricamente como un mundo de “carnívoros y herbívoros”, en el que los países deben adaptarse a dinámicas cada vez más complejas de competencia e influencia.

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, ha subrayado la importancia de trasladar este tipo de análisis al ámbito empresarial, destacando que “la actividad de las empresas ya no depende solo del entorno local, sino también de decisiones que se toman a miles de kilómetros y que afectan directamente a costes, mercados y oportunidades”.

En esta línea, Toscano ha señalado que las empresas compiten en un escenario global donde la política exterior tiene un impacto directo en su día a día, especialmente en sectores vinculados a la exportación, la importación o la inversión.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la relevancia de contar con figuras como García-Margallo en un contexto internacional complejo, señalando que este tipo de encuentros contribuyen a acercar el conocimiento a la ciudadanía, fomentar el debate y mejorar la capacidad de respuesta ante los retos actuales.

Con iniciativas como esta, el Club Cámara Huelva continúa consolidándose como un espacio de referencia para el análisis económico y empresarial, acercando a la provincia a expertos de primer nivel y reforzando la capacidad de anticipación de su tejido productivo ante un entorno global cada vez más cambiante.