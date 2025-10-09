La Fundación TAU presenta en Huelva el concurso de creatividad digital “La Fuerza de Cuidar”

La Fundación TAU ha presentado esta mañana en la Diputación Provincial de Huelva el cartel y las bases del concurso de creatividad digital “La Fuerza de Cuidar”, cuyo plazo de participación estará abierto hasta el 17 de noviembre. La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Fundación Atlantic Copper y la colaboración del Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva y la Universidad de Huelva, a través de su Área de Inclusión y Justicia Social.

El acto contó con la presencia destacada del influencer Luippi, reconocido por su labor en redes sociales en el ámbito de la discapacidad, cuya intervención reforzó el mensaje central del certamen: el cuidado como fuerza transformadora para una sociedad más inclusiva. Durante la presentación, se proyectó un vídeo protagonizado por Luippi en el que reflexionó sobre la importancia del cuidado en su vida y su papel clave en el proceso de recuperación personal.

La diputada provincial de Servicios Sociales, Carmen Díaz, destacó el compromiso de la Diputación con iniciativas que visibilizan la labor de las personas cuidadoras: “El cuidado transforma y sostiene la vida cotidiana, y reconocerlo públicamente es un acto de justicia social”, señaló. Por su parte, Inmaculada Palma, directora general de Fundación TAU, subrayó que el concurso busca ser una herramienta para que las personas cuidadoras expresen, a través de la creatividad digital, el valor de su experiencia y compromiso diario.

Ángeles Sánchez, directora general de Fundación Atlantic Copper, recordó el compromiso social de la entidad y destacó que más de la mitad de los convenios que impulsan están destinados al área social, reflejando así su apoyo a Huelva y su entorno.

El concurso está dirigido tanto a personas cuidadoras, profesionales y no profesionales, como a cualquier persona que desee reflejar mediante formatos creativos digitales el valor del cuidado en la vida cotidiana. Las bases y el formulario de participación están disponibles en los canales oficiales de Fundación TAU y en las plataformas de las entidades colaboradoras.

Con esta iniciativa, la Fundación TAU pretende sensibilizar sobre la importancia del cuidado, fomentar la empatía y promover una cultura de respeto, apoyo mutuo y derechos compartidos.