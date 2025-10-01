La Fundación Laberinto organiza este sábado su Rastrillo Solidario en Huelva

La Fundación Laberinto celebrará este sábado, 4 de octubre, una nueva edición de su Rastrillo Solidario en la Plaza de la Constitución de Huelva, en horario de 12:30 a 21:00 horas. La jornada reunirá gastronomía, moda, artesanía y música con un fin solidario: recaudar fondos para el Centro Polivalente de la entidad, actualmente en una fase avanzada de construcción, destinado a jóvenes con discapacidades severas asociadas en muchos casos a enfermedades raras o sin diagnóstico.

El evento contará con un amplio programa de actividades que incluye un concurso de tortillas, degustaciones de dulces típicos de la aldea de El Buitrón, pases de moda y actuaciones musicales a cargo de jóvenes participantes en el programa Cultura en los Barrios bajo la dirección de María Estévez.

Además, el rastrillo reunirá una veintena de stands de artesanía, una exposición de pinturas y el Café Solidario, que tendrá como madrina a la cantante onubense Ana de Caro, quien respaldará con su presencia esta iniciativa de carácter social y benéfico.

La Fundación Laberinto ha subrayado que este encuentro busca no solo recaudar fondos, sino también visibilizar la realidad de las enfermedades raras y reforzar la conciencia social sobre la importancia de ofrecer recursos a quienes más lo necesitan.

Con la implicación de la ciudadanía y de entidades colaboradoras, el Rastrillo Solidario se presenta como una cita festiva y de compromiso, que convertirá el corazón de Huelva en un espacio de encuentro en favor de la inclusión y la solidaridad.