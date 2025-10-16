La Fundación Caja Rural del Sur impulsa la solidaridad en la XLIX Feria del Libro de Huelva

La Fundación Caja Rural del Sur vuelve a participar en la 49 Feria del Libro de Huelva, que se celebrará del 17 al 26 de octubre en la plaza de Las Monjas, reafirmando su compromiso con la cultura, la lectura y la solidaridad.

En esta edición, la Fundación contará con un stand propio donde se venderán los libros de su servicio de publicaciones, y cuya recaudación íntegra se destinará a la asociación Érase una vez, dedicada a apoyar a niños con enfermedades graves, crónicas o raras. De esta manera, la institución combina su labor editorial con una finalidad social, reforzando su vocación de contribuir al bienestar de la sociedad onubense.

El director de la Fundación, Emilio Ponce, ha destacado que “la Feria del Libro de Huelva es un punto de encuentro con la cultura y la ciudadanía y, para la Fundación, supone una oportunidad única para impulsar la lectura y la solidaridad a través de nuestras publicaciones”.

Por su parte, María Luisa García-Palacios, responsable de centros culturales y publicaciones de la Fundación, señaló que “la presencia en esta cita literaria nos permite compartir el trabajo editorial de la Fundación y, al mismo tiempo, apoyar causas que reflejan los valores sociales y humanos que son la base de nuestra institución”.

Con esta participación, la Fundación Caja Rural del Sur refuerza su apoyo a la vida cultural de Huelva y su compromiso con las iniciativas que fomentan la lectura, la solidaridad y la identidad andaluza.