La Fundación Atlantic Copper respalda el Campamento Urbano de la Fundación Marcelino Champagnat

La directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez, visitó el Campamento Urbano que organiza cada verano la Fundación Marcelino Champagnat, una iniciativa dirigida a menores de entornos vulnerables que combina ocio educativo y actividades al aire libre con apoyo a la conciliación familiar.

Durante la visita, Sánchez estuvo acompañada por José Manuel Borrero, delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y Paco Mora, director general de Infancia y Adolescencia de la Junta de Andalucía, quienes pudieron conocer de primera mano la labor social desarrollada por la Fundación Marcelino Champagnat.

En total, 89 menores participan en esta iniciativa, que la Fundación Atlantic Copper respalda para fomentar el bienestar infantil y la cohesión social en la comunidad.