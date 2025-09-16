La Fundación Atlantic Copper renueva su apoyo a Proyecto Hombre Huelva

La Fundación Atlantic Copper ha renovado un año más su compromiso con la Fundación Centro Español de Solidaridad de Huelva (Proyecto Hombre), consolidando así una colaboración que se enmarca dentro del Área Social de la entidad y que se centra en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo permitirá seguir respaldando programas que trabajan en la prevención, tratamiento y reintegración social de personas con problemas de adicciones. “La atención a colectivos en situación de vulnerabilidad, integrada en nuestra Área Social, tiene un impacto positivo en toda la comunidad, al contribuir a reducir desigualdades y fomentar la cohesión social”, destacó Ángeles Sánchez Cueca, directora de la Fundación Atlantic Copper.

Por su parte, Víctor Rodríguez Maldonado, director de Proyecto Hombre Huelva, agradeció la continuidad de esta colaboración, que asegura cada año el desarrollo de nuevas iniciativas. En esta ocasión, resaltó la puesta en marcha del programa “Ciencia-terapia”, orientado a la prevención del uso de vaper entre jóvenes mediante la aplicación de prácticas científicas, un proyecto posible gracias a la aportación de la Fundación Atlantic Copper.

La alianza entre ambas entidades, que se mantiene desde hace años, supone un apoyo estratégico a la labor social de Proyecto Hombre en la provincia, reforzando su misión de ofrecer alternativas de futuro a quienes afrontan problemas de adicciones y fomentando una mayor concienciación en la sociedad onubense.