Una fuga de agua en el Puente Sifón general una gran columna visible a cientos de metros

Una importante fuga de agua se ha registrado esta mañana en el Puente Sifón generando una columna de agua visible desde varios puntos de la zona.

Por el momento, se desconocen las causas que han provocado la salida masiva de agua, pero la imagen a sorprendido a todas las personas que se encontraban en los aledaños del puentes, así como a los conductores que desde el Puente de la autovía hacia Punta Umbría.