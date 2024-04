Bella deja las cosas claras en todo lo concerniente a Doñana y El Rocío

Ha venido hoy a Huelva el alcalde de Almonte, Francisco Bella, a recuperar el tiempo perdido y también, y quizás lo más importante, los galones en el mapa provincial que una vez tuvo siendo alcalde, senador y una voz referente en el ecosistema medioambiental de España de la mano del Parque de Doñana, 55% almonteño. Un pasado que fue socialista y que ahora desde Ilusiona da un importante giro geoestratégico desde el orbe rociero hasta Europa.

Un espacio, este de Doñana, que le han ido arrebatando a Almonte y a Hinojos para llegar a una especie de pax romana entre la ministra Teresa Ribera y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ese pacto, a su entender ha ninguneado a Almonte y ha diluido el entorno de Doñana hasta llegar a Palos de la Frontera y al Polo Químico por la Refinería.

Almonte reclama sus fondos

Paco Bella llevará pues el reparto de fondos de Doñana a la Unión Europea, un territorio que conoce bien y sabe tocar los códigos que funcionan en los lobbys medioambientales. Lo hará presentando lo que se llama una queja formal que es como afear el acuerdo a Teresa Ribera y a su gabinete, por cierto enfrentados desde hace muchos años.

Cabe recordar que la implementación de fondos europeos en Doñana caduca en 2027 por lo que esta 'queja' formal puede retrasar la aplicación.

Almonte cuenta con nada menos que 65.000 de las 180.000 Has del Parque Natural de Doñana y recibirá como mucho 8 millones de euros y municipios sin un metro cuadrado en este Espacio pueden recibir hasta 4 millones. Eso se llama "fractura" en el ámbito de Doñana, a juicio de Francisco Bella.

Puso nombres a municipios que se aprovecharán de esta coyuntura: Palos de la Frontera, Bollullos o Pilas, con mayor renta que Almonte.

En su pugna con el Ministerio y el gabinete de Teresa Ribera ha llegado a hablar hasta de un mediador europeo.

Francisco Bella hoy en Huelva

Antes de hoy, el Ayuntamiento de Almonte declaró en el último pleno "persona non grata" a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al Director General de este ministerio, Hugo Morán. Por lo que consideran una falta de respeto hacia el municipio y su compromiso histórico con la preservación del Parque Nacional de Doñana.

Esta medida surge como respuesta a lo que el equipo de gobierno percibe como una falta de consideración y desprecio hacia las poblaciones de Almonte e Hinojos, así como hacia su labor incansable en la conservación de este enclave natural único en Europa.

Además, el Ayuntamiento ha instado al Gobierno a revisar su decisión respecto al reparto de fondos para garantizar un trato justo y equitativo con las poblaciones de Almonte e Hinojos. Considerando que el reparto lineal de 70 millones de euros por parte del Gobierno, sin tener en cuenta la propuesta de estos municipios que aportan más del 65% a Doñana, basadas en criterios territoriales y poblacionales, es un desaire histórico a las comunidades más comprometidas con el espacio natural andaluz.

Ciudadanía de Almonte en la concentración convocada por el Ayuntamiento

También se ha expresado el apoyo y solidaridad con la ciudadanía de Almonte e Hinojos en la lucha por el reconocimiento de su labor como guardianes de Doñana y por la preservación de este importante patrimonio natural. Se subraya que la decisión del Ministerio no se ajusta al espíritu del acuerdo inicial firmado con la Junta de Andalucía, y se critica que la reunión convocada por el Miteco para discutir el reparto de fondos, haya sido percibida como un mero trámite, sin explicaciones claras ni criterios transparentes.

En respuesta a esta decisión, la ciudadanía de Almonte e Hinojos ha mostrado su indignación y se ha concentrado, uniéndose al rechazo generalizado entre quienes defienden la conservación de Doñana. Este gesto del Ayuntamiento refleja la profunda preocupación por la crispación que pueda generar ese no acuerdo en el reparto de fondos y llama la atención sobre la necesidad de un enfoque más equitativo y respetuoso por parte de las autoridades centrales hacia las poblaciones que han sido guardianes de Doñana durante generaciones.

En este ambiente se mueven las cosas y esta especie de guerra abierta entre el Ayuntamiento de Almonte y el Ministerio d Teresa Ribera.

Para colmo de males, la pasada semana el Ayuntamiento de Almonte 'descubre' que "según los trabajos previos, el desdoble del túnel de San Silvestre estaría por comenzar de manera inminente. Un proyecto que lleva incumpliendo sus plazos desde 2018 y que se supone, por parte del Gobierno central, como un alivio para el problema del suministro de agua en Doñana".

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Almonte manifiestan que "las expectativas generadas en torno a este proyecto no se alinean con la realidad. Contrario a lo que se ha afirmado, no se prevé que se riegue nada de Doñana con esta actuación. Sino que se destinará a otros fines, como el impulso del hidrógeno verde, el mantenimiento de campos de golf, el cuidado de urbanizaciones en Palos y el puerto de Mazagón, o ampliaciones de regadíos en el resto de la provincia".

En Almonte, lamentan el hecho de que "Doñana sea utilizada constantemente como justificación para proyectos que no beneficiarán al Parque Natural. Una triste ironía que, mientras se justifica como el agua prometida para un ecosistema tan vital como Doñana, en realidad no se está haciendo nada para asegurar ese suministro. Una tendencia preocupante, la de alimentar promesas vacías durante años, mientras se ignora la realidad de las necesidades y no se hace nada por ayudar, ni al Espacio Natural ni a sus habitantes".

Además de Doñana, Bella ha tocado otra tecla esencial en Almonte: la romería del Rocío. Por cierto, según Bella, le cuesta al Ayuntamiento cada año 1,2 millones de euros y solo le aporta al Consistorio 500.000 euros.

O sea, es una fuente de gasto. Así que Bella reclama su derecho municipal a nivelar ese déficit vía pago de tasas, llámese de carruajes o de aparcamientos. No hay otra. Allí se reúnen unos 4.000 carros que a 100 euros de tasa aportaría 400.000 euros extras. Por no hablar de los caballos y por qué no decirlo de la irresponsabilidad de algun@s en el manejo de vehículos y animales sin tener siquiera un seguro para cubrir su responsabilidad.

Se trata de que las decenas de miles de visitantes que acuden a la romería aporten su granito de arena para que todo vaya bien.