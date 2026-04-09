La FOE presenta en Huelva el I Congreso de Economía Circular para impulsar un modelo productivo más sostenible

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha presentado este jueves en Huelva el I Congreso de Economía Circular, un encuentro que convertirá a la ciudad en punto de referencia nacional para el análisis y desarrollo de modelos productivos más sostenibles.

El congreso, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre bajo el título ‘Del residuo al recurso’, reunirá a expertos, empresas, administraciones públicas y agentes del cambio con el objetivo de debatir y compartir estrategias que impulsen la transición hacia una economía más eficiente.

La iniciativa nace con vocación de consolidarse como un espacio de referencia en materia de economía circular aplicada al desarrollo industrial, fomentando el aprovechamiento de los recursos y la reducción de residuos como ejes fundamentales del crecimiento económico.

El programa contará con más de 40 ponentes y la participación de 80 empresas, combinando el análisis estratégico con propuestas prácticas en ámbitos como la industria, la administración pública, la investigación científica, el emprendimiento y la sociedad civil.

Con esta propuesta, la FOE refuerza su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, situando a Huelva en el centro del debate sobre el futuro del modelo productivo y el papel de la economía circular en el desarrollo económico.