La FOE destaca el impulso del buen tiempo en la alta ocupación turística de Semana Santa en Huelva

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha realizado un balance positivo de la Semana Santa en Huelva, destacando el papel determinante del buen tiempo en la recuperación de la ocupación turística y el incremento del consumo en los últimos días del periodo festivo.

Según los datos del sector, la capital ha alcanzado una ocupación media del 86%, mientras que en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se ha pasado de un 76% en los primeros días a un 89% en el tramo final. En El Rocío, la ocupación ha rozado el lleno con un 88,75%.

En la costa, donde la temporada aún no había arrancado plenamente, la evolución ha sido más irregular, con un 36% de ocupación en los primeros días que se ha elevado hasta el 79% desde el Jueves Santo, coincidiendo con la mejora meteorológica y la llegada de visitantes de última hora.

Desde la FOE subrayan que el turismo nacional ha sido el gran protagonista, favorecido por la elección de destinos de proximidad ante la incertidumbre internacional. Este factor, unido al buen clima, ha provocado una notable afluencia de público en calles, bares y restaurantes, con terrazas llenas y un ambiente muy dinámico en toda la provincia.

El impacto económico también se ha dejado notar en la hostelería, con un aumento estimado del 36% en la facturación respecto al año anterior, alcanzando en algunos casos niveles propios del verano. Asimismo, las actividades complementarias han experimentado un incremento del 26% en las reservas.

El presidente del Consejo de Turismo de la FOE, Luis Arroyo, ha destacado que “estas buenas cifras se deben principalmente al buen tiempo registrado durante estos días”, apuntando además al efecto positivo de las reservas de última hora.

Con este balance, la FOE considera que la Semana Santa ha permitido salvar una campaña que comenzó con incertidumbre, consolidando a Huelva como un destino competitivo y reforzando el papel del turismo como motor económico de la provincia.