Finalizan las exhumaciones en el Cementerio de La Soledad, pendiente de nuevas intervenciones en 2026

En el Cementerio de La Soledad de Huelva, los trabajos de exhumación que comenzaron a mediados de agosto han finalizado de forma temporal. Quedan pendientes tres intervenciones programadas para 2026, a las que se sumarán otras fosas ya señalizadas que se abordarán en próximas actuaciones.

Los trabajos permitieron recuperar los restos de 12 bebés, que incluyen tanto recién nacidos como niños de varios meses. Estos restos han sido trasladados a la Universidad de Granada, donde se realizará la extracción de ADN y su cotejo con los familiares que buscan a estos niños. Se prevé que este proceso pueda prolongarse entre un año y año y medio hasta confirmar posibles vínculos de parentesco.

Esperanza Ornedo, presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados de Huelva habla de este fin del proceso para Diario de Huelva. “Aún falta por conocer el número definitivo de restos de bebés encontrados. El penúltimo día ese número ascendía a 12, pero tienen que confirmarme la cifra oficial desde la Universidad de Granada en los próximos días”, ha comentado.

Además, explica el proceso que hay que continuar. “Pues ahora se procederá a cotejar los restos de esos huesos con pruebas de ADN de los familiares. El proceso es lento, pero confiamos que en 2026 pueden saberse los datos definitivos de las exhumaciones que se han llevado a cabo en el Cementerio de la Soledad”.

Este avance supone un paso importante en la búsqueda de respuestas y justicia para las familias que desde hace décadas reclaman información sobre el paradero de sus hijos.