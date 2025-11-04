El Festival de Huelva celebrará su 51 edición con 111 películas, los Premios Luz a Milena Smit y Yon González y una gala inaugural presentada por Manu Sánchez

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano abrirá el próximo 14 de noviembre su 51 edición con una gala presentada por Manu Sánchez, retransmitida por Canal Sur Televisión, que contará con la actuación de Soleá Morente y la entrega de los Premios Luz a los actores Milena Smit y Yon González. La inauguración culminará con el estreno nacional del documental ‘Descifrando a Hermida’, dirigido por Esteban Magaz, que rinde homenaje al periodista onubense Jesús Hermida, figura clave de la televisión y la comunicación en España.

La edición de este año presenta 111 títulos, seleccionados de entre más de 1.600 producciones recibidas, y destaca por la igualdad de género, ya que la mitad de las películas están dirigidas por mujeres. La compra de entradas podrá realizarse a partir del 12 de noviembre.

El director del certamen, Manuel H. Martín, subrayó durante la presentación en la sede de la Academia de Cine en Madrid que esta será una edición “llena de ilusión, compromiso y cine de calidad”. Junto a él estuvieron la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación del Festival, Pilar Miranda; el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite; y representantes institucionales de la Junta, Diputación y Ayuntamiento de Huelva.

En la Sección Oficial de Largometrajes competirán doce producciones iberoamericanas que se estrenarán por primera vez en España, reconocidas en festivales como Berlín, Toronto o Mar del Plata. Además, se mantienen secciones consolidadas como Acento, Talento Andaluz, Pantalla Huelva, Cine y Valores y Ventana Cinéfila, junto a una nueva sección musical, Latidos, que incluirá actuaciones y proyecciones benéficas.

El Jurado Oficial estará compuesto por la directora del London Spanish Film Festival, Joana Granero; la directora del Festival de Cine Español de Nantes, Pilar Martínez-Vasseur; y el actor dominicano Jean Cruz.

Durante el certamen se entregarán también los Premios Ciudad de Huelva a Fernando Tejero y Pilar Castro, y el Premio RTVA al Mejor Cineasta Andaluz. En la gala de clausura, el próximo 22 de noviembre, se conocerá el Palmarés Oficial y el cantante Carlos Baute pondrá el broche musical a esta edición.

El Festival refuerza además su programa educativo, con actividades como Primera Pantalla, Ventana Cinéfila y Cine y Valores, que acercarán el cine a miles de escolares. También continúa su labor de formación e industria con programas como CreANDo y la Residencia de Cine de Extremadura, destinados a impulsar el talento andaluz e iberoamericano.

La alcaldesa Pilar Miranda destacó que esta edición “marca el camino del futuro del festival, consolidando a Huelva como capital del cine iberoamericano y andaluz”, mientras que el director Manuel H. Martín insistió en que “el Festival sigue siendo un puente cultural entre España y América Latina, una cita con identidad propia y proyección internacional”.