La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva vive su jornada más ecuestre con paseos, exhibiciones y música

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva afronta este sábado 11 de octubre una de sus jornadas más esperadas, con un completo programa en el que los caballos, los enganches y la música serán protagonistas.

Desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, el recinto ferial acogerá el Paseo de caballos y enganches, una de las señas de identidad del evento. Además, a partir de las 12.00 horas, los enganches recorrerán algunas de las principales calles de Huelva en un vistoso paseo urbano con salida desde el Parque Juan Ceada y paso por la Avenida de Italia, la Plaza del Punto, el Ayuntamiento, la Plaza de la Merced y el Paseo Independencia, entre otros puntos, antes de regresar al punto de partida.

A las 13.30 horas, el público podrá disfrutar de una Exhibición de Enganches comentada por el experto Israel de la Cinta, una cita que combina elegancia, tradición y pasión por el mundo ecuestre.

La jornada se completará con dos actuaciones musicales en la Caseta Municipal: a las 18.00 horas actuará el grupo Cantares, y a las 20.00 horas lo hará Rocío Orta, que pondrá el toque flamenco a la noche de feria.

Con estas actividades, la Feria de Otoño y del Caballo vive uno de sus días grandes, en los que Huelva se convierte en punto de encuentro para aficionados, familias y visitantes que disfrutan del ambiente festivo y del patrimonio ecuestre de la provincia.