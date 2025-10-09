La Feria de Otoño arranca hoy en Huelva: calendario de actividades hasta el domingo

Hoy jueves 9 de octubre se inicia oficialmente la Feria de Otoño y del Caballo 2025 en Huelva, que se prolongará hasta la madrugada del lunes 13, ofreciendo un completo programa de actividades pensado para todos los públicos. La jornada de hoy jueves servirá como acto previo con la tradicional Cena del Choquito Frito, que tendrá lugar a las 22:00 horas y constituye la antesala de la feria, reuniendo a vecinos y visitantes en un ambiente festivo y gastronómico.

Mañana viernes, 10 de octubre, la feria se inaugurará oficialmente a las 13:00 horas, con la presencia de autoridades y la apertura del recinto ferial. Una media hora después, a las 13:30 horas, se celebrará la recepción institucional a los representantes de Palos de la Frontera, municipio homenajeado en esta edición. Posteriormente, a las 14:00 horas, tendrá lugar la inauguración de la nueva calle Vicente Redondo ‘El Pecas’, incorporando un espacio de referencia dentro del entorno de la feria. Durante toda la jornada, de 12:00 a 20:00 horas, los visitantes podrán disfrutar del paseo de caballos y enganches por el recinto ferial, contemplando los distintos ejemplares y carrozas que forman parte de la muestra ecuestre. La noche se cerrará con el concierto de Andares a las 23:00 horas en la Caseta Municipal, completando un primer día de feria lleno de actividad y tradición.

El sábado 11 de octubre, la programación combina nuevamente los paseos de caballos y enganches en el recinto ferial, también de 12:00 a 20:00 horas, con un recorrido especial por las calles de Huelva que comenzará a las 12:00 horas y transcurrirá por el Parque Juan Ceada, la Avenida Julio Caro Baroja, la Avenida Villa de Madrid, la Avenida Italia, la Plaza del Punto, la Avenida Martín Alonso Pinzón, el Ayuntamiento, la Calle Palos de la Frontera, la Plaza Quintero Báez, la Avenida Pablo Rada, la Plaza Dinastía de los Litri, la Avenida Cabezo de la Joya, la Plaza de la Merced, el Paseo Independencia, la Calle San José y de vuelta al Parque Juan Ceada. A las 13:30 horas se celebrará una exhibición de enganches comentada por Israel de la Cinta, que permitirá a los visitantes conocer los detalles de la tradición ecuestre de Huelva. La música estará presente por la tarde y la noche, con el concierto de Cantares a las 18:00 horas y el concierto de Rocío Orta a las 20:00 horas en la Caseta Municipal, completando una jornada intensa de actividades culturales y ecuestres.

El domingo 12 de octubre, último día de la feria, los paseos de caballos y enganches continuarán durante toda la jornada, de 12:00 a 20:00 horas, mientras que a las 13:00 horas se celebrará un acto de reconocimiento por el X Aniversario de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva en la Caseta de la Asociación Huelva Ecuestre. A las 17:00 horas se desarrollará una exhibición de doma vaquera, con la participación de jinetes de toda la provincia y comentario de José Antonio Madrigal «Macha». La música pondrá el broche final a la feria con los conciertos de Calle Botica a las 18:00 horas y Nono Ortiz a las 23:00 horas, y la feria concluirá a las 4:00 horas de la madrugada del lunes.

Con actividades que combinan tradición ecuestre, actos institucionales y música, la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2025 se consolida como una de las citas más importantes del calendario cultural y festivo de la ciudad, ofreciendo entretenimiento y cultura para vecinos y visitantes de todas las edades.