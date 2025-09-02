Felipe Arias: “Vamos a transformar toda la ciudad” con la mayor inversión urbana de la historia de Huelva

El primer teniente de alcaldesa y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, ha presentado el arranque del curso político en Huelva destacando la mayor inversión de la historia de la ciudad, destinada a transformar los barrios y mejorar la vida de los ciudadanos.

Arias ha detallado que durante el verano se ha trabajado en la preparación de proyectos que se ejecutarán con fondos propios, abarcando la mejora de instalaciones deportivas, parques infantiles, plazas y espacios urbanos. Según sus palabras, “en definitiva, estamos transformando toda la ciudad”, un esfuerzo que se suma a los grandes proyectos urbanísticos ya en marcha, como las obras del Ensanche Sur, que avanzan a buen ritmo.

Entre los proyectos destacados, el concejal ha adelantado que la Plaza Mayor se encuentra muy avanzada en su planificación y que las obras comenzarán según lo previsto. Además, se continuará con la transformación de la fachada de la Avenida Italia, en la que se darán a conocer próximamente nuevas novedades.

Arias subrayó que esta estrategia incluye un paquete de actuaciones en todos los barrios de Huelva, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la modernización urbana y la mejora del bienestar de los vecinos, consolidando así un período de inversiones históricas para la ciudad.