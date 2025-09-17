La Farmacia Rafael García Hernández, Sat Coffee y Jacuaçu-La Pava Negra, galardonados en los VII Premios al Comercio de Huelva

El comercio onubense volvió a ser protagonista con la entrega de la séptima edición de los Premios al Comercio de Huelva, una cita que distinguió a la Farmacia Rafael García Hernández, Sat Coffee y Jacuaçu-La Pava Negra como ganadores de las categorías Trayectoria Comercial, Made in Huelva y Nuevo Comercio. Los accésits fueron para Joyería Sebas, Heladería Valenciana y María Bautista Interiorismo.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió un acto que puso en valor la importancia del comercio de proximidad en la ciudad, destacando su papel no solo como proveedor de bienes de consumo, sino también como motor de dinamización de los barrios, generador de empleo y elemento fundamental de la identidad local.

La Farmacia Rafael García Hernández, con más de medio siglo de historia en el barrio de La Orden, recibió el reconocimiento a la Trayectoria Comercial, mientras que la Joyería Sebas obtuvo el accésit en esta categoría como ejemplo de negocio familiar heredado entre generaciones.

En la categoría Made in Huelva, Sat Coffee fue distinguido como el primer tostadero de café de la provincia, ofreciendo un producto de calidad a los amantes de esta bebida en la ciudad. El accésit fue para la Heladería Valenciana, que desde 1995 forma parte de la vida cotidiana del barrio de Isla Chica con un negocio abierto en 1956.

El premio al Nuevo Comercio recayó en Jacuaçu-La Pava Negra, valorado por su apuesta innovadora y su modelo de emprendimiento responsable y cercano. María Bautista Interiorismo recibió el accésit como reconocimiento a un proyecto que ha sabido crecer desde la pasión por la decoración y el esfuerzo personal.

Con estos galardones, el Ayuntamiento y la asociación Huelva Comercio han querido visibilizar y apoyar a un sector que sigue siendo clave en la vida de la ciudad, animando a los ciudadanos a apostar por el comercio local y a reconocer el esfuerzo de quienes lo mantienen vivo.