El Centro de Transfusión organiza su gran macrocolecta de sangre y plasma

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha puesto en marcha hoy su tradicional macrocolecta de sangre y plasma, una cita solidaria que se desarrollará hoy y mañana, 16 y 17 de septiembre, en el Salón de Chimeneas de la Casa Colón, en horario de 16:30 a 21:30 horas.

La iniciativa llega en un momento clave, ya que las donaciones han descendido de forma significativa durante los meses de verano, una situación que se repite cada año y que compromete las reservas necesarias para atender urgencias, cirugías, pacientes con anemias graves y distintos tratamientos médicos.

La macrocolecta contará con 16 puestos de donación y un equipo integrado por 18 profesionales, además de la colaboración de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva y Cruz Roja. Desde el centro se recuerda que con una sola donación se pueden salvar hasta tres vidas y que pueden participar todas las personas entre 18 y 65 años, con buen estado de salud y un peso superior a 50 kilos.

La Delegación de Salud y Consumo ha animado a la población onubense a sumarse a esta campaña, la tercera de las cuatro macrocolectas previstas este año en la provincia, destacando que “donar es un gesto sencillo y vital que construye futuro y salva vidas”.