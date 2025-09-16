La Carrera Oficial de la Magna: accesos, salidas, zonas de tránsito y evacuación

La procesión Magna Mariana del próximo sábado 20 de septiembre en Huelva contará con un amplio dispositivo de seguridad que regula el trazado de la Carrera Oficial, los accesos, salidas y zonas de tránsito y evacuación.

El recorrido oficial se extenderá desde la Plaza de las Monjas hasta el final de la Gran Vía. Las imágenes podrán acceder a este espacio por las calles Méndez Núñez y Espronceda, mientras que las salidas se realizarán por Alameda Sundheim, Padre Marchena y Plaza del Punto.

Para los peatones se habilitará una zona de tránsito en la que se podrá circular sin detenerse, comprendida entre la calle Concepción y el final de Berdigón. Asimismo, por motivos de seguridad, se cerrará el acceso de viandantes en las calles Tres de Agosto y Vázquez López, al igual que en las transversales más próximas a la Carrera Oficial, reservadas como vías de evacuación.

El dispositivo incluye también el corte al tráfico del lateral derecho de la avenida Pablo Rada en sentido subida, que se habilitará como otra vía de evacuación, reforzando la seguridad de un evento que se espera multitudinario.