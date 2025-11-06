Fallece Ismael Gaona, una voz inolvidable del periodismo onubense

El periodismo onubense llora hoy la pérdida de uno de sus grandes referentes. Ismael Gaona, periodista de talento, creatividad desbordante y calidad humana excepcional, ha fallecido esta madrugada en Huelva, rodeado de su familia y seres queridos. Tenía 54 años.

Nacido en Madrid en 1970, pero onubense de corazón, Ismael dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron la suerte de trabajar a su lado o disfrutar de su amistad. Su paso por COPE Huelva marcó una etapa llena de ilusión, compromiso y energía contagiosa.

Con una dilatada trayectoria en el mundo del periodismo y la comunicación, comenzó su carrera en Huelva Información y pasó por medios como el Diario de Sevilla antes de incorporarse a diferentes organismos públicos y entidades como la Junta de Andalucía, la Universidad de Huelva, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) o diversas consultoras de comunicación.

Desde 2019 ejercía como Coordinador de Comunicación Corporativa en Atlantic Copper, donde desarrolló una labor brillante y comprometida con la transparencia, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

A lo largo de su carrera, su talento fue reconocido con numerosos galardones, entre ellos el Premio Andalucía de Periodismo por el proyecto Historias de Luz, el Premio El Público de Canal Sur en la categoría de Ciencias y la Medalla de Plata en los Malofiej Awards de Infografía. En 2015 fue seleccionado por Thomson Reuters para un programa internacional sobre Clima y Desarrollo Sostenible y llegó a publicar en la prestigiosa revista Nature Biotechnology.

El velatorio tendrá lugar a partir de las 14:00 horas de hoy, jueves 6 de noviembre, en el Tanatorio Viejo de Huelva (SERVISA).