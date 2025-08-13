Fallece José Antonio Marín Rite, primer alcalde de la democracia en Huelva

José Antonio Marín Rite, primer alcalde de la etapa democrática en Huelva, ha fallecido a los 83 años de edad. Nacido en Valverde del Camino el 29 de junio de 1941, Marín Rite fue abogado y militante del PSOE andaluz. Asumió la Alcaldía de la capital onubense tras las primeras elecciones municipales democráticas, permaneciendo en el cargo durante nueve años, un periodo marcado por la apertura política, el diálogo y la búsqueda de consenso.

En 2004 fue nombrado presidente del Puerto de Huelva, donde continuó su labor pública. Su figura ha sido reconocida por distintas instituciones y personalidades que han destacado su compromiso con el desarrollo de la ciudad y su capacidad para tender puentes en una época clave para la consolidación democrática.

Numerosos mensajes de condolencia han inundado las redes sociales, trasladando el pésame a su familia y amigos. “Descansa en paz, alcalde”, han expresado muchos ciudadanos que vivieron de cerca su etapa al frente del Ayuntamiento.