Fallece el comunicador onubense José Luis Jerez Manfredi a los 74 años

José Luis Jerez Manfredi, comunicador onubense de 74 años, ha fallecido este miércoles según han confirmado fuentes cercanas al ámbito de la comunicación.

Jerez Manfredi desarrolló una trayectoria profesional vinculada a diferentes medios. Fue fundador y director de Atlántico Televisión, trabajó como responsable comercial en Radio Popular de Huelva y también formó parte del equipo del desaparecido diario Odiel Información, cabecera de referencia provincial durante varias décadas.

Su carrera estuvo marcada por la vinculación con proyectos de comunicación local y regional, tanto en la vertiente informativa como en la gestión de medios. La noticia de su fallecimiento ha tenido repercusión en distintos círculos periodísticos de la provincia, donde era una figura conocida por su actividad profesional.