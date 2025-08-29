La exposición sobre Tarteso del Museo de Huelva llega a su ecuador sumando más de 17.000 visitantes

Desde su apertura al público el pasado 10 de abril, la exposición temporal ‘La Joya, vida y eternidad en Tarteso’, que reúne en el Museo de Huelva más de doscientas piezas funerarias de la necrópolis de La Joya, uno de los yacimientos más destacados de la arqueología de la Antigüedad en el sur de la peninsula, ha recibido un total de 17.228 visitas. Reunida en tan solo cuatro meses y medio, se trata de una cifra muy significativa de visitantes, toda vez que la muestra más visitada de la historia del centro cultural onubense, 'Ídolos. Miradas Milenarias desde el extremo suroccidental de Europa', convocó en 2024 a casi 25.000 asistentes en los once meses de apertura.

Asimismo, ‘La Joya, vida y eternidad en Tarteso’, la mayor muestra celebrada en el Museo de Huelva hasta el momento, está suponiendo, como señala la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, "un importante hito en materias de recuperación, investigación y difusión del patrimonio histórico y artístico andaluz, ya que lleva aparejada tanto la restauración de muchas de las piezas seleccionadas, todas ellas procedentes de los fondos propios del Museo, como su exhibición al público por vez primera”.

Del Pozo ha querido hacer hincapié en la “destacada cifra de personas que se han acercado a conocer de esta muestra que ahora alcanza su ecuador, que también han copado las propuestas de visitas guiadas y talleres familiares”. Una cifra que demuestra “el acierto” que supone esta gran exposición inédita que, en palabras de la consejera de Cultura, ofrece “una visión integral de la vida, la muerte y la eternidad, según la cosmovisión tartésica, utilizando como un hilo conductor los hallazgos de la necrópolis de La Joya, la más emblemática de todos los yacimientos de la ciudad”.

La muestra organizada por la Consejería de Cultura y Deporte, con la colaboración de la Fundación Atlantic Copper y de la asociación Arqueohuelva, permanecerá abierta al público durante cuatro meses más: hasta el 12 de enero de 2026. Para Del Pozo, la expectación suscitada por esta iniciativa, evidencia, el interés y fascinación que sigue despertando entre los andaluces una cultura “fundamental para entender el pasado y la identidad de Huelva, cuya interpretación ha estado en ocasiones opacada por mitos y leyendas que obviaban las evidencias científicas”.

La exposición, comisariada por los arqueólogos Clara Toscano, Javier Jiménez Ávila y Rafael C. Robles Romero, tiene como principal objetivo dar a conocer la cultura tartésica, una de las culturas más ricas, a la par que complejas y populares de nuestra historia.

La muestra se divide en dos partes: la primera de ellas se adentra en el rito funerario y las diferentes etapas relacionadas con el momento del depósito de los ajuares en las tumbas. La Tumba 17, la tumba principesca, se representa tal y como fue hallada en el momento de su descubrimiento: los años sesenta del pasado siglo. La segunda parte de la exposición, que recoge el ajuar de la Tumba 17, está acompañada por la recreación, a escala real, del carro de La Joya, una de las piezas más emblemáticas halladas en la necrópolis, así como por las piezas originales del referido carro. Esta reconstrucción, basada en estudios arqueológicos detallados y en técnicas artesanales tradicionales en combinación a nuevas tecnologías, permite a los visitantes comprender su significado dentro del ámbito funerario y su papel en la sociedad tartésica como elemento de uso cotidiano.

La muestra incorpora también recursos visuales e interactivos ofreciendo una experiencia inmersiva a los visitantes. El Museo de Huelva ha elaborado un amplio programa de actividades complementarias, como visitas guiadas por expertos, ciclos de conferencias sobre la sociedad tartésica y talleres educativos dirigidos a distintos segmentos de público.

Nueva directora del Museo de Huelva

La conservadora Ana García Martín, que cuenta con una experiencia de 22 años de servicio en materias de conservación y difusión de museos, desarrollada en centros culturales y patrimoniales andaluces y extremeños, ha sido nombrada nueva directora del Museo de Huelva. Así lo ha publicado hoy el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA, número 166).

Ana García Martín se licenció en Historia de Arte por la Universidad de Sevilla en el año 2000. Es funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Museos. Hasta el momento, desempeñaba su trabajo en el Departamento de Conservación e investigación del Museo Arqueológico de Sevilla.

Ha llevado a cabo numerosas actuaciones en materia de conservación, investigación y difusión, participando en la redacción de planes directores, planificación de instituciones museísticas de nueva creación, gestión de fondos arqueológicos y de arte contemporáneo y catalogación de almacenes de bienes culturales.

Entre otros centros, ha desempeñado su trabajo en el Servicio de Museos de la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales de la Junta de Andalucía, donde ha estado al frente del proyecto de creación del Museo del Flamenco de Andalucía; en el Departamento de Conservación e Investigación del Museo Casa de los Tiros de Granada; en el Servicio de Museos y Artes Visuales de la Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura; en el Museo de Cáceres, en calidad de Técnico Superior de la Sección del Bellas Artes, así como en el del Departamento de Difusión del Museo de Jaén como asesora técnica.