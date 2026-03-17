El Puerto de Huelva inicia 2026 con un aumento del tráfico y previsión de crecimiento

El Puerto de Huelva ha arrancado 2026 con un volumen de tráfico superior a los cinco millones de toneladas entre enero y febrero, lo que supone un incremento del 4,25% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se sustenta principalmente en el buen comportamiento de los graneles líquidos, que han experimentado una subida del 8,49% hasta alcanzar más de 3,9 millones de toneladas.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, ha destacado esta evolución positiva, subrayando que los datos permiten prever una recuperación de la senda de crecimiento en productos energéticos y mercancía general, ámbitos en los que el puerto continúa reforzando su capacidad mediante nuevas inversiones. En este sentido, la mercancía general ha registrado un notable incremento del 17,4%, superando las 276.800 toneladas.

Por el contrario, los graneles sólidos han descendido un 18,1%, con más de 741.700 toneladas, mientras que el tráfico de contenedores ha caído un 7,4%, situándose en más de 16.300 TEUS, afectado en parte por los temporales de febrero. En cuanto al tráfico rodado, ha crecido ligeramente un 0,7%, con más de 4.900 unidades, mientras que el número de pasajeros con Canarias ha bajado un 2,54%, superando los 5.300 usuarios.