Éxito de público en Huelva con la charla “Arbitrar y contar: el fútbol desde dentro”

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva registró un lleno absoluto el pasado jueves, 11 de septiembre, durante la charla-coloquio “Arbitrar y contar: el fútbol desde dentro”, organizada por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huelva.

El periodista de la Cadena COPE Isaac Fouto y el árbitro onubense de LaLiga EA Sports Alejandro Quintero fueron los protagonistas del encuentro, conducido por Elías Luis Grao, periodista de COPE Huelva, quien moderó un diálogo cercano y dinámico con el público.

Fouto repasó su trayectoria como especialista en arbitraje, subrayando la importancia de explicar con rigor las decisiones arbitrales y acercar el reglamento a los aficionados. Por su parte, Quintero compartió su experiencia en la máxima categoría, detallando las exigencias físicas y psicológicas del arbitraje profesional y destacando que cada partido es una prueba de concentración y disciplina.

El acto finalizó con un turno de preguntas en el que los asistentes debatieron sobre la evolución del VAR, la relación entre árbitros y periodistas y el impacto de las nuevas tecnologías en el fútbol, reafirmando el compromiso de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva de generar espacios de debate y acercar voces autorizadas del deporte a la sociedad onubense.