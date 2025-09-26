Tras las exhumaciones en La Soledad, el 29 de septiembre comenzará en Huelva la recogida de ADN a las familias

La Asociación SOS Bebés Robados Huelva ha informado que el próximo 29 de septiembre a las 17:00 horas se iniciará la recogida de muestras de ADN a las familias afectadas, tras las recientes exhumaciones realizadas en la fosa común del Cementerio de La Soledad. El proceso se llevará a cabo en el espacio municipal de La Gota de Leche, cedido por el Ayuntamiento desde 2011 como sede habitual de la entidad.

El objetivo es cotejar los perfiles genéticos familiares con los restos recuperados, en un paso considerado clave hacia la verdad y la reparación. Dada la magnitud del proceso, con la previsión de unas 200 familias participantes, la toma de muestras se organizará en varios días.

Los análisis serán realizados por el Laboratorio de la Universidad de Granada, encargado de establecer posibles coincidencias entre las muestras y los restos localizados en la fosa.

La Asociación ha querido agradecer la colaboración institucional y la implicación de las familias, recordando que este proceso supone un avance histórico en la búsqueda de justicia: “Ya hemos abierto fosas, ahora toca abrir la verdad”.