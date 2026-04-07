Especialistas abordan hoy en Huelva el uso de pantallas en niños y adolescentes

Huelva acoge este martes 7 de abril un coloquio centrado en el uso de pantallas en niños y adolescentes, un tema de creciente preocupación social y sanitaria. La cita tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur.

El encuentro contará con la participación del pediatra del Hospital Juan Ramón Jiménez, José Luis Moreno; el oftalmólogo de Quirón Salud, Ignacio Pereira; y el psiquiatra Andrés Fontalba, procedente de Málaga. La mesa redonda estará moderada por la presidenta del Colegio de Médicos de Huelva, Mercedes Ramblado.

Durante la sesión, los especialistas analizarán los efectos del uso de dispositivos electrónicos en la salud física y mental de los menores, abordando aspectos como el impacto en la visión, el desarrollo emocional o los hábitos de sueño.

El acto está abierto al público y, al inicio del mismo, se atenderá a los medios de comunicación.

La iniciativa busca generar un espacio de reflexión y concienciación sobre el uso responsable de las pantallas en edades tempranas, en un contexto marcado por el aumento del consumo digital entre niños y adolescentes.