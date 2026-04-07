El Barrio Obrero inicia su transformación con obras para ganar zonas verdes y espacio peatonal

El Ayuntamiento de Huelva iniciará la próxima semana las obras de renaturalización y reorganización urbana en el Barrio Reina Victoria, conocido como Barrio Obrero, con el objetivo de recuperar su esencia original como ‘ciudad jardín’ y mejorar la calidad del espacio público.

Esta primera fase de actuación se centrará en la calle longitudinal que desemboca en la Plaza Central, donde se apostará por una mayor presencia de zonas verdes y por la prioridad peatonal, manteniendo al mismo tiempo el acceso a garajes y servicios.

El proyecto contempla intervenir en una superficie de unos 1.300 metros cuadrados, incorporando nuevos parterres ajardinados, áreas de descanso con bancos y sombra, y la plantación de especies autóctonas de bajo mantenimiento adaptadas al clima local. La intención es mejorar tanto la estética del entorno como el confort térmico del barrio.

Además, se reorganizará el tráfico para dar mayor protagonismo al peatón, con un eje central de paso y elementos que limitarán la circulación de vehículos. También se actuará en la gestión del agua mediante sistemas de drenaje sostenible que permitirán una mejor absorción de la lluvia y evitarán encharcamientos.

Las obras incluirán igualmente la renovación de pavimentos, la instalación de mobiliario urbano y la adaptación de la iluminación a la nueva configuración del espacio, respetando siempre la identidad histórica del barrio.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 220.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Huelva, The British Legacy’, financiado con fondos europeos Next Generation.

Desde el Consistorio han señalado que antes del inicio de los trabajos se informará a los vecinos para la retirada de vehículos en las zonas afectadas, agradeciendo la colaboración ciudadana ante las posibles molestias derivadas de las obras.

Con esta intervención, el Ayuntamiento busca revitalizar uno de los enclaves más singulares de la ciudad, apostando por un modelo urbano más sostenible, accesible y en armonía con su historia.