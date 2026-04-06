Comienzan las obras de remodelación del Parque Robinson para solucionar problemas de drenaje

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado las obras de remodelación integral del Parque Robinson, en la barriada del Molino de la Vega, con el objetivo de mejorar su funcionalidad, seguridad y condiciones de uso, dando respuesta a los problemas de drenaje que venía presentando este espacio.

La alcaldesa, Pilar Miranda, junto a la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, y responsables de Aguas de Huelva, ha visitado el inicio de los trabajos, que arrancan con una intervención hidráulica clave para corregir las deficiencias en la evacuación de aguas, especialmente en el entorno del kiosco.

Esta primera fase, con una inversión de 54.755 euros, contempla la renovación de colectores y sumideros, así como la ejecución de nuevos pavimentos con pendientes adecuadas para facilitar el drenaje. En concreto, se actuará sobre dos terrazas del parque, donde se sustituirá el pavimento actual por otro de hormigón armado con acabado impreso.

Además, se instalarán seis nuevos imbornales en la zona de acceso al kiosco y siete sumideros adicionales repartidos por el parque, junto a más de 90 metros de nuevos colectores y 144 metros de bordillos para delimitar las áreas pavimentadas.

Una vez finalizada esta intervención, el Ayuntamiento abordará la renovación del parque a través del área de Parques y Jardines. Esta fase incluirá mejoras en la vegetación, con la retirada de arbolado en mal estado, la plantación de nuevos ejemplares y el refuerzo de zonas verdes con especies arbustivas.

También se actuará sobre el área infantil, donde se sustituirán elementos de juego y se renovará el pavimento para mejorar la seguridad. Entre las novedades, se instalarán mesas de ping pong y un juego de ‘swing ball’, además de restaurar los equipamientos existentes.

La actuación se completará con la instalación de un nuevo vallado perimetral para reforzar la seguridad del recinto.

Con este proyecto, el Ayuntamiento busca recuperar y poner en valor uno de los espacios públicos del barrio, mejorando su uso y adaptándolo a las necesidades actuales de los vecinos.