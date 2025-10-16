El Espacio Santa Fe acogerá la V Feria del Vino y el Mar (#VIMAR) 2025 los días 28 y 29 de octubre

Del 28 al 29 de octubre, el Espacio Santa Fe de Huelva será escenario de la V Feria del Vino y el Mar (#VIMAR) 2025, un evento que pone en valor dos de los sectores productivos más representativos de la provincia: el vitivinícola y el pesquero. La feria reunirá a productores, profesionales y público general en torno a la gastronomía, la innovación y el desarrollo sostenible de ambos sectores.

Huelva es tercer productor andaluz de vino, con más de 3.300 hectáreas de viñedo acogidas a la D.O.P. Condado de Huelva, y cuenta con un sector pesquero que representa el 34,4% del total andaluz, generando más de 111 millones de euros de negocio y una industria transformadora que factura más de 109 millones anuales, con 4.500 empleos directos.

El evento también servirá para impulsar la proyección turística de la provincia, destacando iniciativas como el Plan ‘Ruta del Vino del Condado de Huelva’, incluido en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), que busca fortalecer la combinación de enoturismo, gastronomía y cultura local.

La presentación de #VIMAR contó con la participación de los delegados de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos Mazo, y de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera Vidarte, quienes resaltaron el papel de la feria como punto de encuentro para promocionar la identidad, la calidad y la innovación de los productos locales.

La V Feria del Vino y el Mar se consolida así como una cita referente en la provincia, que pone en valor la riqueza gastronómica de Huelva y su capacidad para atraer turismo y fortalecer la economía local.