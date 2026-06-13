Las Escuelas Deportivas Municipales cierran un curso récord

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto el broche final a una de las ediciones más exitosas de las Escuelas Deportivas Municipales. El campo de rugby de la capital ha acogido la gran fiesta de clausura del curso 2025-2026, marcada por cifras históricas que consolidan el crecimiento de este programa de promoción del deporte base.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejal de Deportes, Salud y Consumo, participó en un acto que sirvió para celebrar un año en el que se han alcanzado las 35 escuelas activas y un total de 1.180 plazas cubiertas para niños y jóvenes de entre 6 y 17 años.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que detrás de estos números hay cientos de familias implicadas en la práctica deportiva. “Esto no es solo una cifra. Son casi 1.200 familias onubenses que llenan las tardes de nuestra ciudad de salud, de valores y de compañerismo”, señaló.

Miranda agradeció además la colaboración de los clubes deportivos, asociaciones vecinales y entidades sociales que hacen posible el desarrollo de las escuelas en los distintos barrios de la ciudad. También tuvo una mención especial para el club de rugby Tartessos Huelva por su implicación en las actividades de captación y promoción de este deporte.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento al club Al Andalus de personas con discapacidad intelectual, recientemente proclamado campeón de España de fútbol sala adaptado en Murcia. El equipo recibió una ovación por parte de los asistentes y una distinción especial en reconocimiento a su trayectoria y a un éxito que ha llevado el nombre de Huelva a lo más alto del panorama nacional.

La alcaldesa destacó que este logro representa los valores que promueven las escuelas deportivas municipales. “Es el mejor reflejo de lo que significan estas escuelas: superación, igualdad y la demostración de que en el deporte, como en la vida, no existen los límites”, afirmó.

La jornada incluyó exhibiciones deportivas y las finales de las ligas municipales, permitiendo mostrar el trabajo realizado durante toda la temporada. Entre las modalidades participantes figuraron cinco escuelas de ajedrez, una de fútbol playa, una de marcha nórdica, tres de voleibol, veintitrés de fútbol sala y dos escuelas específicas de deporte adaptado dirigidas a personas con discapacidad intelectual.

El Ayuntamiento ha destacado especialmente el crecimiento experimentado por el programa respecto a cursos anteriores, tanto en número de disciplinas como de participantes, reforzando su apuesta por el deporte como herramienta educativa, de inclusión social y de promoción de hábitos de vida saludables.

Con la clausura de esta edición, el Consistorio ya trabaja en la próxima temporada con el objetivo de seguir ampliando la oferta deportiva municipal y consolidar un proyecto que se ha convertido en uno de los principales referentes del deporte base en la ciudad.