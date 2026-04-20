El equipo de Gobierno llevará al pleno la construcción de una nueva biblioteca para Huelva

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva elevará al próximo pleno ordinario, previsto para el viernes 24, una moción para solicitar al Gobierno central la construcción de una nueva biblioteca pública en la ciudad, ante el deterioro que presenta la actual instalación.

Así lo ha anunciado el primer teniente de alcaldesa y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, quien ha explicado que el Consistorio pondrá a disposición del Ejecutivo un catálogo de suelos dotacionales municipales para consensuar la ubicación más adecuada.

El portavoz municipal ha señalado que la actual Biblioteca Provincial, situada en la avenida Martín Alonso Pinzón, presenta un estado de conservación “muy deficiente”, lo que afecta tanto a trabajadores como a usuarios. Entre los problemas detectados, ha destacado la reducción de horarios durante los meses de verano debido a las altas temperaturas, así como la falta de espacios adecuados para estudiantes, especialmente universitarios.

Junto a esta propuesta, el equipo de Gobierno también llevará al pleno una segunda moción para reclamar la reactivación del proyecto del Archivo Provincial, cuyas obras permanecen paralizadas desde hace más de una década en la avenida de Andalucía.

Arias ha calificado esta infraestructura como una “mole de hormigón” que simboliza, a su juicio, la falta de compromiso del Gobierno con la ciudad, denunciando retrasos continuados, incumplimiento de plazos y la ausencia de avances en una dotación cultural considerada clave para Huelva.

El concejal ha enmarcado esta situación en un contexto más amplio de paralización de inversiones estatales en la capital, citando también el estado de la sede histórica de la Subdelegación del Gobierno como ejemplo de la falta de actuación en proyectos relevantes para el desarrollo de la ciudad.