Entra en vigor en Huelva la nueva ordenanza para regular los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Huelva pone en marcha a partir de este 20 de marzo la nueva ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), una normativa que regula el uso de patinetes eléctricos y similares con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la convivencia en la ciudad.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha destacado que esta regulación responde a la creciente presencia de estos vehículos en las calles y busca establecer un marco claro sobre su uso, circulación y obligaciones.

Entre las principales medidas, la ordenanza fija en 15 años la edad mínima para conducir estos vehículos y establece su carácter unipersonal. Además, será obligatorio el uso de casco, así como de luces delanteras y traseras, recomendándose también elementos reflectantes.

En cuanto a la circulación, los patinetes no podrán transitar por aceras ni zonas exclusivamente peatonales, debiendo utilizar preferentemente carriles bici o la calzada, con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. En espacios autorizados de prioridad peatonal, el límite se reduce a 10 kilómetros por hora.

La normativa prohíbe además el uso del móvil o auriculares durante la conducción, así como circular bajo los efectos del alcohol o drogas. Tampoco se permitirá transportar a más de una persona ni estacionar en aceras o mobiliario urbano.

El régimen sancionador contempla multas que van desde los 50 hasta los 400 euros, además de la posible retirada del vehículo en los casos más graves.

Por otro lado, la ordenanza también regula actividades económicas como el alquiler o rutas turísticas, que requerirán autorización municipal y seguro de responsabilidad civil.

Esta normativa se complementa con el registro obligatorio de estos vehículos impulsado por la Dirección General de Tráfico, que permitirá su identificación mediante una etiqueta similar a una matrícula y será requisito para su circulación en el futuro.